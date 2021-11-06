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Фетисов отреагировал на поиски «Спартаком» переводчика с итальянского языка эксклюзив

06 Ноября 2021 • 12:40 Комментировать

Переводчик Массимо Карреры в «Спартаке» Артём Фетисов прокомментировал новости о поиске переводчика в столичный коллектив корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну.

- Наверняка слышали разговоры о поисках нового переводчика с итальянского для якобы нового тренера «Спартака». Кто-нибудь из руководства связывался?

- Нет, мне никто не звонил.

- Если позвонят - подумали бы над предложением?

- Естественно.

Ранее в российской прессе появилась информация, что руководство московского «Спартака» подыскивает нового наставника. В сферу интересов «красно-белых» попал Паоло Ваноли, который ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Фетисов
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