Переводчик Массимо Карреры в «Спартаке» Артём Фетисов прокомментировал новости о поиске переводчика в столичный коллектив корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну.

- Наверняка слышали разговоры о поисках нового переводчика с итальянского для якобы нового тренера «Спартака». Кто-нибудь из руководства связывался?

- Нет, мне никто не звонил.

- Если позвонят - подумали бы над предложением?

- Естественно.

Ранее в российской прессе появилась информация, что руководство московского «Спартака» подыскивает нового наставника. В сферу интересов «красно-белых» попал Паоло Ваноли, который ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте.