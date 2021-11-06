Мостовой хочет стать футбольным тренером

Экс-футболист национальной команды России и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил о намерении стать тренером.

«Мне интересна работа тренером или спортдиром, однако для многих я неудобен. Я отлично разбираюсь в футболе и обладаю характером. Не многим захочется иметь рядом с собой такого человека. Хочу работать, но меня пока не зовут. Лицензия? У меня ее нет, но в России многие не имеют лицензии и при этом работают в футболе», - цитирует Александра AS.

Ранее в беседе с журналистами Мостовой назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч» в этом году.