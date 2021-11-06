Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скандальные слова экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о том, что московский «Спартак» якобы является «клубом расистов». Смородская была разгневана тем, что игроки «красно-белых» не преклонили колено перед матчем Лиги Европы с «Лестером».

- Перед тем как делать такие громкие высказывания, нужно хотя бы понимать, откуда изначально пошёл жест преклонения колена. Он зародился в США. Один из футболистов НФЛ Колин Каперник в знак протеста против плохого отношения к темнокожему населению в стране просто не встал со скамейки, когда звучал гимн Штатов. Потом, когда у него потребовали объяснений, он сказал, что таким образом выступил против расизма. Тогда всё это переиначили и распространили жест вставания на колено, который на самом деле взяли из традиции американских военных ветеранов, которые преклоняли колено на кладбищах в память об убитых товарищах.

Поэтому связь с Россией здесь абсолютно непонятна. Американцы не копируют нашу традицию встречать хлебом-солью, и по какой причине мы должны копировать эту американскую традицию? Мы в этом плане не Европа. Спортсмены в Штатах преклоняли колено даже на пьедестале почёта. Это их право: пускай что хотят, то и делают. Однако для нас такое неприемлемо.

Я полностью поддерживаю «Спартак» и все наши футбольные клубы, а также арбитра Карасёва и автогонщика Квята, отказывающихся вставать на колено. Если ты хочешь выступить против расизма, можно надеть футболку с соответствующей надписью или выделить на борьбу с ним большую сумму денег, как сделал когда-то руководитель «Формулы-1». Я сам периодически принимал участие в фотосессиях, когда перед выходом на поле команды фотографировались на фоне плакатов с призывом отказаться от дискриминации.

У Ольги Юрьевны после слов про расизм идёт тирада по поводу политического строя в России. Но при чём здесь «Спартак», если она критикует государственную систему? То есть она мягко и хитро подвела свою речь под утверждение, что сегодня в наше стране нет свободы слова и ещё чего-то. Я думаю, с её стороны это чисто политический пиар, который на самом деле к «Спартаку» и вообще к футболу не относится. Ей нужно было напомнить о себе, потому что её стали забывать, и она решила проявить себя с помощью громкого заявления.