«Может, мужика нет у неё?»: Реакция Сети на обвинение «Спартака» в расизме от Смородской

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в Интернете комментарии болельщиков московского «Спартака» по поводу резонансной фразы бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Напомним, она назвала «Спартак» «клубом расистов» за то, что его футболисты не преклонили колено перед матчем с «Лестером» в рамках нашумевшей акции BlackLivesMatter. В Сети Смородскую, мягко говоря, не поняли.

Александр А.: «Ни Россия, ни СССР не эксплуатировали темнокожих, нам тут не в чем каяться!.. Что-то наших солдат, погибших в ВОВ, мало кто вспоминает».

Ринат А.: «Случайно попала в футбол, получила минуту славы, теперь скучает без работы и внимания! Я армеец, но желаю «Спартаку» удачи в этой тяжбе».

Алексей С.: «Она, наверно, даже перед телеком на колено встаёт».

Александр К.: «Молодцы, Россию на колени не поставить!!!».

Денис Р.: «У них есть достоинство, почему они должны это делать, если в Россию из Нигерию не завозили рабов?»

Евгений Р.: «Что же она всем недовольна, всё ей мало, может, мужика нет у неё?».

Дмитрий М.: «Интересно, почему «уважение темнокожих» должно обязательно проходить через оскорбление белых?».

Дмитрий Ж.: «У нас в России было крепостное право. Да и до сих пор есть, но мы же не встаём на колени друг перед другом».

Виктор А.: «В «Спартаке», да и в целом в России, люди давно достаточно воспитаны и такой проблемы нет, все дружим, на равных, заметьте».

Саша В.: «Мне *** [безразлично], какого кто цвета и какой веры исповедания – главное, чтобы человек был хороший). С какого я должен вставать на колено ради кого-то мнимого стереотипа по поводу цвета кожи?».

Руслан Н.: «Я терпеть не могу этот «Спартак», но правильно они делают, что не преклоняют колено».

Андрей Р.: «С расизмом она борется. Каким образом стоять перед кем-то на коленях означает бороться с расизмом? Сегодня на колени, а завтра скажут ноги целовать?».

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Юрий З.: «Единственная правильная борьба с расизмом – наконец-то перестать *** [много говорить] о нём во всем мире».

Алексей Б.: «С таким же успехом можно сказать, что полмира расисты, эта акция давно изжила себя».

Фанус З.: «Кто чувствует вину, тот встаёт на колени».

Александр С.: «Она может с колен вообще не вставать. Какое отношение клуб из России имеет к рабству?».

Аристарх Д.: «Всего лишь иллюстрируют момент, как полицейский придушил темнокожего».

Мансур З.: «Вот Оксимирон встал на колени и всю жизнь жалеет)) зачем оно надо?))».

Роман Б.: «Атлетико» перед «Ливерпулем» тоже не встали, и никакого шума».

Борис О.: «Ольга Смородская, не путайте акцию и сущность… Встань на колено за ближнего…»

Максим А.: «Меня воспитывали так, что на колени нужно вставать только перед Всевышним, и то это дело каждого».

Алексей Б.: «Что она несёт!! Может ещё на снег в суд подать, потому что он белый и падает сверху на темнокожих?».

Pavel Z.: «Политике нет места в футболе».

Кирилл Иванцов