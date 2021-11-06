Мостовой назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч»

Известный в прошлом игрок национальной сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о том, кто в этом году станет обладателем «Золотого мяча».

«Кто заслужил награду? Для меня лучшим в мире является Лео Месси, однако в этот раз Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч». Он показывает невероятную результативность в каждом сезоне», - приводит слова Александра AS.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что награду в этом году получит Месси, однако спустя некоторое время организаторы «Золотого мяча» опровергли эту новость.