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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

06 Ноября 2021 • 09:39 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.30 3.45 3.05
07.11 19:00

Руководство московского «Спартака» подыскивает нового главного тренера на случай возможной отставки португальца Руя Витории, под руководством которого команда неудачно выступает в первой части текущего сезона российской Премьер-лиги.

Согласно сведениям «Спорт-экспресса», столичный клуб проявляет интерес к итальянцу Паоло Ваноли, который долгое время работал помощником Антонио Конте. Если будет принято решение об увольнении Витории, то 49-летний специалист станет его преемником в московском клубе.

По итогам 13 туров российской Премьер-лиги «народная команда» занимает лишь девятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 баллов. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Локомотива» 7 ноября.

Форвард «Спартака» может продолжить карьеру в немецком гранде

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ppanin490
06 Ноября 2021 в 09:54
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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