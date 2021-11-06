«Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

Руководство московского «Спартака» подыскивает нового главного тренера на случай возможной отставки португальца Руя Витории, под руководством которого команда неудачно выступает в первой части текущего сезона российской Премьер-лиги.

Согласно сведениям «Спорт-экспресса», столичный клуб проявляет интерес к итальянцу Паоло Ваноли, который долгое время работал помощником Антонио Конте. Если будет принято решение об увольнении Витории, то 49-летний специалист станет его преемником в московском клубе.

По итогам 13 туров российской Премьер-лиги «народная команда» занимает лишь девятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 баллов. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Локомотива» 7 ноября.

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