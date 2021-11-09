Решающие матчи сборной России в отборочных турнирах чемпионатов мира

История имеет цикличный характер. Лучше всех это знают российские футбольные болельщики, которые каждый раз переживают за свою национальную команду, надеясь, что в этот раз обойдётся без валидола и сборная решит вопрос выхода на крупный турнир. В преддверии решающих матчей за выход на чемпионат мира 2022 вспомним о том, как наши парни проходили отборочные циклы и действовали в решающий для себя момент. К текущему моменту Россия, как отдельное государство, приняла участие в шести отборочных турнирах к чемпионатам мира, трижды отбираясь на мундиаль. Ещё один раз чемпионат мира проходил в нашей стране. Но каждый раз, становясь участником чемпионата мира, сборная России заставляла своих болельщиков испытывать волнение и «прилипать» к телеэкранам во время решающих отборочных матчей, которые обычно проводились в октябре-ноябре за год до главного события. Об этих матчах и пойдет речь в этой статье.

Чемпионат мира 1994 (второе место в отборочной группе 5, выход на ЧМ)

Первый отборочный турнир, который наша страна проходила под именем сборной России. Из группы, состоящей из пяти команд, на мундиаль выходили две. Исландия, Венгрия и Люксембург не создали никаких проблем россиянам. По сути, подопечные Павла Садырина решили все вопросы в сентябрьском матче с Венгрией, в котором одолели соперника со счётом 3:1. В заключительной ноябрьской встрече решался вопрос за первое место в группе, которое ничего не значило. Греки оказались сильнее благодаря единственному мячу Махласа за десять минут до конца встречи. Этот отборочный турнир к чемпионату мира остался единственным в истории нашей сборной, когда успокоительными таблетками пользоваться не пришлось.

Чемпионат мира 1998 (второе место в отборочной группе 5, поражение от Италии в стыковых матчах)

Мало кто сомневался, что у России возникнут проблемы с поездкой во Францию. Кипр, Израиль, Люксембург не выглядели серьёзными соперниками, а с Болгарией можно сражаться за первое место в группе. Второе отправляло в стыки. Два ничейных результата с Израилем и Кипром на выезде поставили сборную России в непростую ситуацию. В двух решающих поединках с Болгарией, которые волей жребия выпали на конец отборочного турнира, нашим парням необходимо было взять больше очков, нежели Стоичков и Ко. Всё решилось в Софии. Чешский арбитр Вацлав Крондл вошёл в историю нашего футбола, не назначив четыре 100%-ных пенальти. Как итог, Россия отправилась в стыковые матчи, где в соперники получила Италию, пройти которую не удалось… Чемпионат мира 2002 (первое место в отборочной группе 1, выход на ЧМ) Чтобы принять участие в первом «объединённом» чемпионате мира в Японии и Корее, сборной России предстояло пройти весьма непростую группу. Словения и Югославия ещё недавно демонстрировали качественный футбол на Евро 2000, который наши пропустили из-за ничейного результата в решающем матче с Украиной. Не стоило забывать и крепкую Швейцарию, которая не блистала в то время, но потрепать нервы могла. Наши прошли группу очень ровно, что отразилось в результатах. Россия обыгрывала дома Фарерские острова и на выезде Югославию с одинаковым счётом 1:0. Два последних поединка могли бы не стоить россиянам нервов, но в дело вновь вмешался арбитр. На сей раз англичанин Грэм Полл в добавленное время матча со Словенией назначил пенальти, который реализовал Ачимович. В октябре на игру против Швейцарии сборная Олега Романцева выходила невероятно мотивированной. Больше всех старался Владимир Бесчастных, отметившийся хет-триком и принесший уверенную победу, а вместе с тем и прямой выход сборной России на мундиаль. Через полгода он же станет главным антигероем страны, промахнувшись в пустые ворота в матче с Японией…

Чемпионат мира 2006 (третье место в отборочной группе 3, невыход на ЧМ)

В этот раз даже до стыковых матчей сборная России не дотянула, хотя была очень к ним близка. Всё решалось, по уже складывающейся традиции, в последнем туре. В процессе отборочного цикла в нашей команде сменился главный тренер. Георгий Ярцев не выдержал после 7:1 от Португалии, а его сменщику Юрию Сёмину пришлось выбираться из сложившейся ситуации. Пять ничейных результатов, среди которых компромиссный исход матчей с Эстонией и Латвией, заставили сборную России играть на победу в гостевой октябрьской встрече со Словакией. Унылые нули на табло оставили нашу команду за бортом даже стыковых матчей.

Чемпионат мира 2010 (второе место в отборочной группе 4, поражение от Словении в стыковых матчах)

Попадание в одну группу с Германией оставило мало надежд на первую строчку в турнирной таблице отборочной группы. При этом наши только недавно завоевали бронзовые медали Евро 2008 и были в своей лучшей форме. Обыграв на выезде Уэльс за три тура до конца, сборная России готовилась к решающему противостоянию с Германией. Домашнее поражение от будущих чемпионов мира заставило россиян готовиться к стыковым матчам. Не расстроила даже ничья в заключительном матче с Азербайджаном. Получив в соперники Словению, в России уже готовились покорять ЮАР и начали «курить кальяны». Ну а дальше это оказались «наши проблемы»…

Чемпионат мира 2014 (первое место в отборочной группе F, выход на ЧМ)

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Пропустить ещё один чемпионат мира сборная России не собиралась, даже получив в соперники по группе Португалию с Криштиану Роналду. Поражение от Северной Ирландии в августе 2013-го вновь заставило доставать валидол к осенней стадии турнира. Однако Португалия, обменявшаяся с Россией домашними победами, неожиданно сыграла вничью с Израилем в предпоследнем туре. Как следствие, игра с Азербайджаном для подопечных Фабио Капелло превратилась в формальность. При этом Россия вновь не смогла обыграть своих соседей, пропустив на девяностой минуте ответный мяч. Каждый отборочный цикл сборной России – это фильм с лихо закрученным сюжетом. Наверное, поэтому футбол в нашей стране столь популярен. Проблемы появляются по причине собственной расслабленности, затем приходит герой, который спасает нацию. Временами спасти Отечество не удаётся, и приходится довольствоваться жить будущим. Какая судьба ждёт нынешнюю сборную – узнаем уже через несколько дней.

Константин Лицин