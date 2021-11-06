​Почему Ракицкий больше не нужен «Зениту»

Действующий контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» истекает в конце сезона. Учитывая этот факт, представители футболиста заявили о намерении подбирать для него другие варианты продолжения карьеры, отметив при этом, что украинец ждёт предложения от питерского клуба о новом контракте. Появились слухи, что Ракицкий больше не нужен «Зениту». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает на этот счёт.

Нельзя сказать, что Ярослав Ракицкий регрессирует. Украинец всё так же важен в построениях «Зенита», причём не только в плане обороны. Пожалуй, главный козырь Ракицкого – умение сделать точный длинный пас или навес. Это одинаково полезно как при позиционных атаках, так и при быстром выходе из обороны вперёд. Почему же тогда «Зенит» до сих пор не предложил Ярославу Ракицкому пролонгировать контракт? Ситуация действительно странная, ведь зачастую клубы стараются себя обезопасить и договориться с игроком задолго до истечения его трудового договора. Контакт Ракицкого истекает летом, то есть с 1 января украинец получит законное право вести переговоры с кем угодно без разрешения «Зенита» и даже заключить предварительное соглашение с клубом не из России. До нового года остаётся всего лишь 57 дней.

Слабо верится, что «Зенит» совсем никак не прощупывал почву насчёт Ярослава Ракицкого. Всё-таки в питерском клубе работают профессионалы, и вряд ли бы они сознательно отложили вопрос нового контракта с одним из игроков основного состава на последний момент, как студенты откладывают подготовку к экзамену до последней ночи. Первым делом в голову приходит мысль о том, что проблема может заключаться в деньгах. Ракицкому уже 32 года, он понимает, что это может быть его последний крупный контракт в карьере. В интересах украинца остаться хотя бы на таких же финансовых условиях при контракте на несколько лет. Интересы клуба в таком случае противоположные. Возможно, «Зенит» прозондировал почву и просто не хочет предоставлять щедрый контракт футболисту, которому уже за 30, поэтому и не делает предложение, по крайней мере, пока. Можно посмотреть на «Челси», где игрокам такого возраста принципиально не предлагают контракты длиннее, чем на сезон.

Почему же ещё Ярослав Ракицкий может быть больше не нужен «Зениту»? Другая мысль на этот счёт связана с желанием клуба омолодить состав. Если посмотреть на футболистов питерского клуба, то старше Ракицкого по годам только Артём Дзюба и Михаил Кержаков. В больших клубах стратегию строят на несколько лет вперёд, и, возможно, в Санкт-Петербурге уже не видят Ракицкого в составе команды в перспективе. Иметь двух опытных защитников в центре обороны – это хорошо, но клуб должен думать и о том, что будет завтра. В этом смысле «Зениту» уже сейчас разумно подыскивать замену Ярославу Ракицкому и Деяну Ловрену, ведь если приглашать молодого игрока, то его ещё нужно подготовить, наиграть, а это требует времени.

Ещё одна мысль связана с существующим лимитом на легионеров. На сегодняшний день клубы Премьер-лиги могут включить в заявочный лист на чемпионат только восемь иностранцев. Учитывая уровень «Зенита» в российском футболе, где конкурентов в последние годы у команды, по сути, нет, возможно, питерцам стратегически не выгодно иметь сразу троих легионеров в защитной линии. Можно обратить внимание на «Шахтёр», который делал ставку на украинцев в обороне и бразильцев в атаке. И ведь это приносило украинцам неплохие результаты! За последние пять лет «горняки» дважды играли в полуфинале Лиги Европы. Да, сейчас у «Шахтёра» бразильцы есть и в обороне, но надо понимать, что на Украине лимит не заявочный – там ограничения касаются лишь количества иностранцев на поле. У «Зенита» сейчас есть Клаудиньо, Малком и Вендел. А что, если добавить ещё одного-двух креативных молодых бразильцев, желающих показать себя в Европе? Что, если пойти по пути «Шахтёра»? Только при заявочном лимите нужно кем-то жертвовать, и Ярослав Ракицкий может стать как раз такой жертвой.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, не стоит исключать варианта, при котором Ярослав Ракицкий останется в «Зените». Правда, учитывая неторопливость питерцев в этом вопросе, предложенный контракт, скорее всего, будет краткосрочным. Вопрос в том, согласился ли украинец, ведь у него наверняка найдутся варианты с более долгими, а может и более щедрыми контрактами.