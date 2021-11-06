В «Спартаке» опровергли интерес к Гаттузо

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на свежую заметку в итальянской прессе. Ранее стало известно, что московский клуб якобы заинтересован в услугах Дженнаро Гаттузо.

В нынешнем сезоне игра и результаты «красно-белых» оставляют желать лучшего. На текущий момент москвичи занимают лишь 9-е место в таблице РПЛ. Но в столичном клубе дали понять, что не ждут Гаттузо.

«Наш наставник — Руй Витория. Мы не ведем переговоров с другими тренерами. После возвращения из Англии клуб спокойно готовится к дерби с «Локомотивом», — цитирует «Спорт-Экспресс» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Ранее сообщалось, что Гаттузо могут предложить трёхлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.