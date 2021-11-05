Гаттузо может возглавить «Спартак»

Не успел «Спартак» провести матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лестером" (1:1), как в СМИ появилась очень интересная новость.

Московский клуб может возглавить экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Об этом информирует Itasportpress.

По данным источника, специалист может подписать с «красно-белыми» трёхлетнее соглашение. Если стороны договорятся, то зарплата Гаттузо составит 1,5 млн евро за сезон.

Ранее Гаттузо возглавлял «Фиорентину».

«Спартак» сейчас тренирует португалец Руй Витория. В РПЛ после 13 поединков клуб идет на 9-й строчке в таблице. Москвичи активно готовятся к дерби. 7 ноября «красно-белые» на своем поле сразятся с «Локомотивом».