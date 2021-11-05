Слуцкий недоволен форматом Кубка России

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу системы розыгрыша Кубка России. Специалист признался, что ему не нравится формат проведения турнира.

Казанский клуб в нынешнем сезоне вступит в борьбу с 1/8 финала, поскольку в чемпионате России-2020/21 финишировал в топ-5. Казалось, «Рубин» проводит в Кубке России меньше матчей, но Слуцкий не считает это преимуществом.

«Не могу назвать эту систему справедливой. Кажется, что система нам выгодна. Однако мне она не нравится», - цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

В 1/8 финала Кубка России «Рубин» сразится с волгоградским «Ротором». Поединок пройдет в Казани.

На текущий момент коллектив Слуцкого идет восьмым в турнирной таблице РПЛ.