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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: Извиниться перед «Спартаком»? Не хочу

05 Ноября 2021 • 20:48 Комментировать (3)

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость, что «Спартак» может подать на неё в суд.

До этого Смородская назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за игнорирования акции в поддержку BlackLivesMatter во время поединка с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

В «Спартаке» пригрозили, что могут подать на Смородскую в суд. Однако экс-президент «Локомотива» готова к такому развитию событий. При этом Смородская отметила, что не намерена приносить извинения «красно-белым».

«Пусть подают в суд. Что я могу сказать? Извиняться я не хочу», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В ближайшем поединке РПЛ «Спартак» сыграет как раз с «Локомотивом». Встреча состоится 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Kar Karych
05 Ноября 2021 в 20:55
А при чём здесь Локомотив?
Evgen 86
05 Ноября 2021 в 21:00
Да им просто так захотелось) могли написать - А еще в последнем матче Спартак сыграл вничью)
Kar Karych
05 Ноября 2021 в 21:03
Они и так целый день об этом пишут.
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