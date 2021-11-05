Смородская: Извиниться перед «Спартаком»? Не хочу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость, что «Спартак» может подать на неё в суд.

До этого Смородская назвала «Спартак» «клубом расистов» из-за игнорирования акции в поддержку BlackLivesMatter во время поединка с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

В «Спартаке» пригрозили, что могут подать на Смородскую в суд. Однако экс-президент «Локомотива» готова к такому развитию событий. При этом Смородская отметила, что не намерена приносить извинения «красно-белым».

«Пусть подают в суд. Что я могу сказать? Извиняться я не хочу», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В ближайшем поединке РПЛ «Спартак» сыграет как раз с «Локомотивом». Встреча состоится 7 ноября.