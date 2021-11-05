В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси разочаровал руководителей «ПСЖ», кто может выкупить часть «Спартака» у Леонида Федуна, и какой ультиматум Уле Гуннару Сульшеру поставили боссы «Манчестер Юнайтед». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Федун продаст часть «Спартака»

На неделе появилась информация о том, что в Москве находятся представители City Football Group – холдинга, которому принадлежит «Манчестер Сити» и ещё девять клубов по всему земному шару. По слухам, City Football Group рассматривает возможность покупки у Леонида Федуна части, примерно 20%, акций «Спартака». Якобы гости столицы сходили на матч против «Ростова», ознакомились с инфраструктурой клуба и даже провели несколько встреч.

Ракицкий больше не нужен «Зениту»

На днях представители Ярослава Ракицкого сообщили, что украинский футболист до сих пор не получал предложения от «Зенита» по новому контракту. Поскольку действующее соглашение рассчитано до конца сезона, агенты начинают работу по поиску альтернативных вариантов. Стали появляться слухи о том, что «Зениту» Ракицкий больше не нужен то ли из-за высоких запросов по зарплате игрока, которому за 30, то ли из-за желания запустить процесс активного омоложения состава команды.

Месси разочаровал боссов «ПСЖ»

Слухи говорят о том, что руководство «ПСЖ» недовольно происходящим в раздевалке. Речь идёт об отсутствии стремления говорить на французском языке. Лионель Месси, например, не планирует изучать французский и предпочитает говорить на испанском как в команде, так и в интервью. Такая позиция Месси якобы разочаровывает боссов гранда Лиги 1. При этом они недовольны и другими игроками, которые не хотят использовать французский. По мнению руководства, разговоры на иностранном языке в раздевалке мешает своей молодёжи. Оказываясь в коллективе, где на французском не говорят, молодые игроки «ПСЖ» ощущают себя не в своей тарелке. Также руководители клуба считают, что это негативно влияет и на имидж клуба.

Хави хочет привести в «Барселону» топ-игроков

Очень скоро Хави должен приступить к работе в «Барселоне». Слухи говорят о том, что молодой тренер хочет привести в команду топовых футболистов. СМИ связывают с каталонским клубом таких игроков, как Эрлинг Холанн, Поль Погба, Рахим Стерлинг и Эдинсон Кавани. Как это совместимо с финансовыми проблемами, которые сегодня испытывают «сине-гранатовые», остаётся непонятным.

Тренеру «Манчестер Юнайтед» поставили ультиматум

Казалось, после 0:5 от «Ливерпуля» Уле Гуннара Сульшера уже ничего не спасёт от увольнения. Тем не менее, норвежец остался, и в следующем матче Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 3:0, что снизило давление на тренера. Однако слухи говорят о том, что Сульшер всё же может лишиться работы в ближайшее время. Руководители «Манчестер Юнайтед» якобы оценят перспективы норвежца по итогам субботнего дерби с «Манчестер Сити». Если «красные дьяволы» проиграют без шансов, Сульшер будет отправлен в отставку.