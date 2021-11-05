Нападающий «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ

Шведский форвард Джордан Ларссон близок к уходу из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует Fichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах нападающего заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Первым претендентом на 24-летнего футболиста является лондонский «Вест Хэм», подыскивающий конкурента Мохамеду Бенрахма.

Также интерес к Ларссону проявляет шотландский «Селтик». Еще одним вариантом для Джордана является дортмундская «Боруссия», о чем сообщалось ранее.

Трудовой договор форварда с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023 года, его стоимость оценивается в 14 миллионов евро.