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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ

05 Ноября 2021 • 10:27 Комментировать (2)

Шведский форвард Джордан Ларссон близок к уходу из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует Fichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах нападающего заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Первым претендентом на 24-летнего футболиста является лондонский «Вест Хэм», подыскивающий конкурента Мохамеду Бенрахма.

Также интерес к Ларссону проявляет шотландский «Селтик». Еще одним вариантом для Джордана является дортмундская «Боруссия», о чем сообщалось ранее.

Трудовой договор форварда с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023 года, его стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вест Хэм Селтик Джордан Ларссон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Макс
05 Ноября 2021 в 10:54
Дортмунду он НА не надо ,таких как Ларсон и в Германии пруд пруди ,толку от них никакого. Вот в Шотландии максимум ему место )
Redwhite1959
05 Ноября 2021 в 10:35
Вот что значит папа - известный в футбольных кругах человек! Не было бы такого папы - ни о каком "Вест Хэме" и "Боруссии" из Дортмунда и разговоров не было - Ларссон-сын УЖЕ сейчас плотно "осваивает лавку" в "Спартаке"!
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