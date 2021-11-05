Рианчо заявил о готовности возглавить российский клуб

Испанский тренер Рауль Рианчо, ранее поработавший в московском «Спартаке», рассказал о том, что готов возобновить карьеру в российском чемпионате. Об этом специалист поведал в интервью Metaratings.ru.

В беседе с журналистами испанец отметил, что открыт к предложениям от российских клубов. По словам Рианчо, он готов тренировать не только «красно-белых», но и другие команды.

Напомним, что Рауль входил в тренерский штаб «Спартака», а с октября по ноябрь 2018 года был исполняющим обязанного наставника «народной команды».

В настоящий момент пост рулевого москвичей занимает португалец Руй Витория. Под его руководством клуб идет на девятом месте в РПЛ.