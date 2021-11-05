Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч «путейцев» в Лиге Европы с «Галатасараем» (1:1) и сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Локомотив», которое состоится в РПЛ в ближайшее воскресенье.

- «Железнодорожники» показали в Стамбуле очень добротный футбол. Я посмотрел весь матч на одном дыхании. «Локомотив» провёл его цельно, а не отрезками. Он понравился мне движением, агрессивным отбором, высоким прессингом. Резкий Керк на фланге плёл кружева с финтами. Бека Бека и Марадишвили компетентно действовали в опорной зоне, Гилерме подстраховывал защитников. Перевод Баринова в центр обороны оправдывает себя. Впечатлил Ненахов в первом тайме – вот, пожалуйста, игрок для национальной сборной на позицию правого защитника.

Раньше я задавался вопросом, хватит ли игрокам «Локомотива» сил на интенсивный футбол. В домашнем матче с «Галатасараем» были видны очертания тренерской руки Гисдоля, а сейчас всё уже чётко и понятно. «Локомотив» до конца выдержал высокий темп, почти все замены не ослабили игру. Часто я критикую российских игроков за ходьбу с мячом по полю, но здесь мы увидели другую картину, куда боле хорошую. Я связывают это в первую очередь с работой иностранного тренера, который уже раскрыл многих игроков команды по-другому. «Локомотив» показал приличный современный футбол, и даже в случае поражения нельзя было бы бросить камень в его огород.

А вот что касается Смолова, то Лисакович мне понравился больше. Я сомневаюсь, сможет ли Смолов перестроиться на реально энергозатратный и объёмный футбол Гисдоля, при котором надо много бегать. Футболисты на таком уровне получают очень высокие зарплаты и должны отрабатывать их на футбольном поле, а если не получается, они остаются на скамейке.

Были в игре «Локомотива» и недостатки. Два крайних защитника играли очень высоко, несмотря на то, что это был выездной матч, и голевая атака «Галатасарая» пошла после потери «Локомотива» на фланге на чужой половине поля. Я хочу сказать, что в таких ситуациях нельзя терять мяч, и если уж ты его упускаешь, надо вступать в отбор или совершать тактический фол. Турецкая команда ринулась тогда большими силами в атаку, а «железнодорожники» не успели вернуться назад и пропустили гол.

Но в общем, как я уже сказал, «Локомотив» порадовал. Думаю, в ближайшем дерби он со своей новой игрой перекусит тот «Спартак», который сейчас есть. Гостевая ничья «красно-белых» с «Лестером» не должна вводить в заблуждение – английский клуб играл не в полную силу.