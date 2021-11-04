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​Червиченко: «Шейхи в «Спартаке» - это затравка для дурных»

04 Ноября 2021 • 18:18 Комментировать

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», дал комментарий по поводу появлявшихся на днях слухов.

Напомним, несколько источников сообщили о том, что холдинг City Football Group может приобрести в «Спартаке» долю.

«Какие шейхи? Кому нужны 20 процентов - ну что за бред? Это такая затравка для детей, для дурных, которые вообще не могут сложить один плюс два», - поделился своим мнением Червиченко, давая комментарий для «РИА Новости».

Стоит сказать, что фанаты «Спартака» регулярно критикуют владельца клуба Леонида Федуна. В последние годы клуб не только ничего не добивается на футбольных полях, но и погрязает в скандалах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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