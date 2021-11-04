​Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин, который в настоящий момент не имеет клуба, назвал лучшего тренера Премьер-лиги России по состоянию на сегодняшний день.

По мнению Сёмина, которое он озвучил в интервью для «Спорт-Экспресса», номером один в чемпионате России прямо сейчас является Сергей Семак, работающий с «Зенитом».

«У нас много иностранцев, представителей разных школ - немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший - Семак», - поделился своим мнением Сёмин.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и с тех пор раз за разом приводил питерцев к титулу чемпиона России. Лидируют в Премьер-лиге «сине-бело-голубые» и на текущий момент – за два тура до финиша первого круга.