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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ

04 Ноября 2021 • 14:44 Комментировать (1)

Известный тренер Юрий Сёмин, который в настоящий момент не имеет клуба, назвал лучшего тренера Премьер-лиги России по состоянию на сегодняшний день.

По мнению Сёмина, которое он озвучил в интервью для «Спорт-Экспресса», номером один в чемпионате России прямо сейчас является Сергей Семак, работающий с «Зенитом».

«У нас много иностранцев, представителей разных школ - немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший - Семак», - поделился своим мнением Сёмин.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и с тех пор раз за разом приводил питерцев к титулу чемпиона России. Лидируют в Премьер-лиге «сине-бело-голубые» и на текущий момент – за два тура до финиша первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Сергей Семак
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Ноября 2021 в 14:52
ай так и я моху.. )))
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