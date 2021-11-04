​Россия уже хуже Украины: кто виноват

Российские и украинские клубы обречены на сравнения в кругах болельщиков, хотя полной объективности здесь добиться невозможно, поскольку УЕФА разводит и, судя по всему, ещё долго будет разводить представителей России и Украины. В теории российский клуб может встретиться с украинским только в еврокубковом финале. В сказочном финале. Чтобы такой расклад был возможен, УЕФА должен к Лиге конференций добавить ещё парочку турниров более низкого сорта.

Сейчас сравнивать клубы можно только результатам и по впечатлениям. Если говорить о флагманах – «Зените» и «Шахтёре» – то сегодня команды плюс-минус на одинаковом уровне. Но завтра «горняки» будут сильнее. На такую мысль наводит то, что происходит с украинским клубом в последние годы. Смена поколений, множество молодых игроков, новый тренер, у которого для себя что-то подчёркивает даже Хосеп Гвардиола. «Шахтёр» перестраивается, а это – процесс болезненный. Сегодня команда может выдать шикарный матч, а завтра – с треском провалиться. Это свойственно таким молодым командам. В прошлом сезоне «горняки» проиграли дома «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 0:6, в этом сезоне – «Реалу» со счётом 0:5. При этом в среду команда де Дзерби классно показала себя в гостях у того же «Реала», пусть и уступила. Аплодисменты фанатов «сливочных» 20-летнему Михаилу Мудрику после его замены в этом смысле говорят о многом.

А что же «Зенит»? Основная обойма питерцев намного более возрастная и сыгранная, команду давно возглавляет один тренер, но в Европе результата все равно нет. Решать задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов сегодняшнему «Зениту» не по силам. Максимум «сине-бело-голубых» - досрочные поражения в игре с топ-командами. А что же будет дальше? В обозримом будущем – через пару-тройку лет - питерцев ждёт перестройка, ведь Сердар Азмун наверняка отправится в Европу, а Артём Дзюба, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий не молодеют. «Шахтёр», как видим, в этом плане находится на шаг впереди – перестройка в донецкой команде уже идёт вовсю. Началась она, по сути, после последнего попадания команды в полуфинал Лиги Европы в 2020 году. Кстати говоря, «горняки» за последние пять лет добирались до 1/2 финала второго по престижности клубного турнира континента дважды. «Зениту» такое разве что снилось.

В итоге в сравнении флагманов мы имеем явное преимущество «Шахтёра». Два полуфинала Лиги Европы за последние пять лет, начавшаяся перестройка, приход амбициозного, но при этом уже широко известного тренера из Европы, появление большого числа молодых футболистов, игра в современный футбол… Да, бывают крупные поражения, но это молодость – тут нужно время. Словом, «Зениту» есть на кого равняться.

Если говорить о других командах из России и Украины, то киевское «Динамо» в условиях ограниченных финансов сделало ставку на свою молодёжь. Опытный Мирча Луческу смог сделать из необстрелянных ребят команду, которая уже отобрала у «Шахтёра» титул чемпиона Украины и лидирует сейчас. Даже против «Барселоны» «Динамо» играет с огоньком, задорно. Словом, «динамовцы» выбрали свой путь и следуют ему. Этого нельзя сказать о «Спартаке», который из года в год сотрясают скандалы и перестановки на разных уровнях. Да и «Локомотив» за последние годы не раз сталкивался с переменами. В этом году в клуб пришёл новый спортивный департамент, процесс только-только был запущен. То есть «Динамо» из Киева в плане стратегического развития опережает «Локомотив» и «Спартак», при этом смотрясь более интересно и перспективно на еврокубковой арене при плюс-минус таких же результатах. Нельзя сказать, что киевляне сильнее «железнодорожников», но в игре этих команд прямо наверняка была бы борьба.

Очень часто уровень футбола в странах, а не в отдельных клубах, сравнивается по таблице коэффициентов УЕФА. Какое-то рациональное зерно в этом есть, ведь таблица зависит от показателей клубов в еврокубках за последние пять лет. На текущий момент Россия на десятом месте опережает Украину всего на 0,682 балла. При этом в следующем году украинцы с вероятностью в 99,9% будут выше, ведь у них из таблицы выпадет показатель 8.000 за сезон 2017/2018, а у России – 12.600. Учитывая данные из таблицы коэффициентов, а также сопоставление ситуаций в клубах последние годы, приведённые выше, можно сказать, что на Украине ситуация с футболом на верхушке айсберга лучше. С точки зрения перспективы уж точно. Но как же так получилось, учитывая тот факт, что в украинском футболе сегодня крутятся гораздо более скромные суммы денег? Кто виноват?

Вина главным образом лежит на футбольных властях страны. Российский футбол деградирует, а никаких решительных действий для изменения тенденции не принимается. Лимит на легионеров в своём современном формате создаёт тепличные условия для большого слоя российских футболистов. Это снижает их уровень и уровень лиги в целом, а это, как следствие, провоцирует нежелание ехать в Россию легионеров высокого уровня, которые бы могли дать толчок лиге.

Россию не вытащит из болота одна лишь одна лимита. Россию спасёт только глобальная государственная программа по развитию футбола. Нужно строить манежи, нужно строить школы, в том числе и в регионах. Нужно стимулировать тренеров школ и академий, поскольку сегодня многие из них получают копейки. Нужно переходить на систему «весна-осень», по крайней мере, в низших дивизионах, чтобы проводить больше игр в приемлемых для футбола условиях. Масштабные реформы могут не просто остановить падение России в европейской футбольной системе координат, но и вернуть стране вес в футбольном мире. А до тех пор в Италии будут продолжать называть «Зенит» командой уровня аутсайдера Серии А.