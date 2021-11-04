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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Федун – ничтожный руководитель»: Кавазашвили мечтает о покупке «Спартака» шейхами

04 Ноября 2021 • 13:56 Комментировать (2)

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу владельца клуба Леонида Федуна.

Давая комментарий для sport24, Кавазашвили назвал Федуна «ничтожным и слабым руководителем». Экс-футболист команды считает, что для клуба важно как можно скорее избавиться от Федуна и перейти в руки к людям, которые лучше знают дело.

Кавазашвили отметил, что он мечтает о покупке «Спартака» шейхами, поскольку представители арабского мира имеют огромные амбиции.

Ранее появилась информация о том, что холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и ещё девятью клубами, может купить долю в «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Леонид Федун
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Evsinfo
04 Ноября 2021 в 14:51
Ну какие шейхи, федун развлекается и пиарится , занимаясь вбросами
ингерман
04 Ноября 2021 в 14:02
ай а чем федяй не шейх.. можа хто-ниц поясниц.. )))
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