​«Федун – ничтожный руководитель»: Кавазашвили мечтает о покупке «Спартака» шейхами

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу владельца клуба Леонида Федуна.

Давая комментарий для sport24, Кавазашвили назвал Федуна «ничтожным и слабым руководителем». Экс-футболист команды считает, что для клуба важно как можно скорее избавиться от Федуна и перейти в руки к людям, которые лучше знают дело.

Кавазашвили отметил, что он мечтает о покупке «Спартака» шейхами, поскольку представители арабского мира имеют огромные амбиции.

Ранее появилась информация о том, что холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и ещё девятью клубами, может купить долю в «Спартаке».