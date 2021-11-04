​«Спартак» наказали закрытием двух секторов условно

КДК РФС вынес решение о наказании «Спартака» закрытием двух секторов «Открытие Арены» на трибуне B. Поводом стали оскорбительные кричалки со стороны болельщиков московской команды. Наказание имеет условный характер и затронет один матч, если нарушение повторится до конца сезона.

Напомним, что ранее с таким же наказанием столкнулся «Зенит». Поскольку активные фанаты питерского клуба продолжили скандировать оскорбления, наказание стало реальным, и теперь один из секторов будет пустовать на ноябрьском матче против «Нижнего Новгорода».

Добавим, что оскорбления с секторов «Открытие Арены» звучали на недавнем матче «Спартака» против «Ростова», завершившемся со счётом 1:1.