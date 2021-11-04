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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Клаудиньо проведёт в «Зените» много лет»

04 Ноября 2021 • 12:52 Комментировать

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бразильского легионера «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о будущем своего клиента в петербургском клубе. Его слова передает «РБ Спорт».

«Клаудиньо проведет в «Зените» много лет. В ближайшие три-четыре трансферных окна он никуда не уйдет», - высказался представитель футболиста.

24-летний бразилец пополнил ряды «сине-бело-голубых» прошлым летом, подписав долгосрочный контракт до 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата России Клаудиньо сыграл восемь матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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