​Агент: «Будем искать запасные варианты для Ракицкого»

Действующий контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2021/2022. Представитель украинского защитника Вадим Шаблий рассказал о текущей ситуации.

По словам Шаблия для «РИА Новости», Ракицкий ждёт нового предложения от «Зенита», поскольку его всё устраивает в питерском клубе. При этом представители футболиста будут его страховать и искать запасные варианты. Агент отметил, что интерес к Ракицкому со стороны других клубов присутствует.

Ярослав Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года. С тех пор украинский защитник провёл за «сине-бело-голубых» 101 матч. На счету Ракицкого 6 голов и 11 результативных передач на партнёров.