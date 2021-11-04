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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Роме» прокомментировали слухи об интересе к Азмуну

04 Ноября 2021 • 10:48 Комментировать

Тьягу Пинту, который занимает должность спортивного директора «Ромы», прокомментировал слухи о том, что клуб проявляет интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

Накануне появилась информация о том, что скауты «Ромы» просматривали Сердара Азмуна на вторничном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Информацию об интересе «Ромы» к Сердару Азмуну Тьягу Пинту в комментарии для sport24 назвал «фейком». При этом директор римского клуба отметил, что скауты клуба регулярно посещают матчи Лиги чемпионов.

Напомним, что действующий контракт Сердара Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Зенит Сердар Азмун Тьягу Пинту
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