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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гол Кангва в ворота «Зенита» признали лучшим в РПЛ в октябре

04 Ноября 2021 • 10:40 Комментировать

Пресс-служба Премьер-лиги России рассказала, какой гол был признан лучшим в октябре. Речь идёт о классном ударе Кингса Кангва из-за пределов штрафной площади на 90-й минуте, который принёс «Арсеналу» победу над «Зенитом».

Отмечается, что за гол Кингса Кагва проголосовали болельщики и эксперты, а вот представители «Матч Премьер» выбрали гол Клаудиньо из «Зенита».

В сезоне 2021/2022 Кингс Кангва провёл за «Крылья Советов» восемь матчей. В них замбиец записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

За два тура до финиша первого круга чемпионата России «Арсенал» занимает 14 место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Кингс Кангва
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