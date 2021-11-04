​Гол Кангва в ворота «Зенита» признали лучшим в РПЛ в октябре

Пресс-служба Премьер-лиги России рассказала, какой гол был признан лучшим в октябре. Речь идёт о классном ударе Кингса Кангва из-за пределов штрафной площади на 90-й минуте, который принёс «Арсеналу» победу над «Зенитом».

Отмечается, что за гол Кингса Кагва проголосовали болельщики и эксперты, а вот представители «Матч Премьер» выбрали гол Клаудиньо из «Зенита».

В сезоне 2021/2022 Кингс Кангва провёл за «Крылья Советов» восемь матчей. В них замбиец записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

За два тура до финиша первого круга чемпионата России «Арсенал» занимает 14 место в турнирной таблице.