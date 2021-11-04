«Фиорентина» отреагировала на информацию об интересе к Азмуну

В «Фиорентине» отреагировали на информацию об интересе к иранскому нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Позицию итальянского клуба по этому поводу выразил спортивный директор Даниэле Праде.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» функционер заявил, что «фиалки» не проявляют интерес к 26-летнему форварду.

В сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 16 поединках на клубном уровне, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Трудовое соглашение Сердара с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета следующего года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро.