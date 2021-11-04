Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 252 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков рассказал, какого тренера Федун должен назначить в «Спартаке»

04 Ноября 2021 • 09:38 Комментировать

Хавбек «Химок» Денис Глушаков, который в своё время шесть сезонов провёл в «Спартаке» и даже носил там повязку капитана, рассказал о том, какого тренера владельцу московского клуба Леониду Федуну нужно назначить. Своё мнение Глушаков озвучил в программе «Футбол России».

По словам Глушакова, Федуну важно попасть в точку при выборе тренера. Денис считает, что назначение должен получить специалист, который будет переживать за «Спартак» душой и сможет соответствовать стилю и философии «красно-белых».

В настоящий момент тренерское кресло в «Спартаке» занимает Руй Витория. За два тура до финиша первого круга чемпионата России «красно-белые» занимают девятое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
09:38 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков рассказал, какого тренера Федун должен назначить в «Спартаке»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Глушаков - о сборной: «Всегда готов, хоть на минуту»
08:55 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков дал понять, что хочет вернуться в «Спартак» 1
03 Ноября
22:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: У Ракицкого достаточно предложений 1
22:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо заявил, что игрок намерен провести в «Зените» много лет своей карьеры
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Эмери с днём рождения 6
18:19 · Россия. ФНЛ
​Сухина больше не начальник «Велеса»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​За Азмуном следил скаут клуба Серии А 2
17:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зениту» интересен форвард «Базеля», который забил 23 гола в 22 матчах сезона 2 слухи
14:50 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав назвал самый запоминающийся момент в ЦСКА
14:16 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ подтвердили разрешение на проведение матча «Динамо» - «Краснодар»
14:10 · Россия. Премьер-лига
​В Москве не продлят нерабочие дни
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Вагнер Лав не ощущает себя легендой российского футбола 1
13:27 · Россия. Премьер-лига
​Министр спорта России высказался о возможных изменениях в календаре соревнований
12:31 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» начал сотрудничество с банком
Все новости
Рекомендуем