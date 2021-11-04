​Глушаков рассказал, какого тренера Федун должен назначить в «Спартаке»

Хавбек «Химок» Денис Глушаков, который в своё время шесть сезонов провёл в «Спартаке» и даже носил там повязку капитана, рассказал о том, какого тренера владельцу московского клуба Леониду Федуну нужно назначить. Своё мнение Глушаков озвучил в программе «Футбол России».

По словам Глушакова, Федуну важно попасть в точку при выборе тренера. Денис считает, что назначение должен получить специалист, который будет переживать за «Спартак» душой и сможет соответствовать стилю и философии «красно-белых».

В настоящий момент тренерское кресло в «Спартаке» занимает Руй Витория. За два тура до финиша первого круга чемпионата России «красно-белые» занимают девятое место.