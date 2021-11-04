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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков - о сборной: «Всегда готов, хоть на минуту»

04 Ноября 2021 • 09:29 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», высказался насчет своего непопадания в заявку национальной сборной России на ноябрьские поединки квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

«И не такое проходил. Еще не вечер, сборная будет играть попозже, время еще есть. Всегда готов хоть на одну минуту в сборную», - поведал опытный полузащитник в эфире передачи «Футбол России».

34-летний Глушаков успешно выступает в первой части нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги. Денис принял участие в 11 поединках и отметился шестью забитыми мячами (три – с пенальти).

В ноябре сборная России проведет матчи отбора против Кипра и Хорватии. За два тура до завершения квалификации подопечные Валерия Карпина идут на первом месте, опережая ближайшего преследователя на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Глушаков
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