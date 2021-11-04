Денис Глушаков, ныне защищающий цвета «Химок», хорошо начал сезон 2021/2022 и даже вернулся в сборную России, получив вызов в главную команду страны впервые за три с лишним года.

В программе «Футбол России» Глушаков дал понять, что хочет вернуться в «Спартак». Полузащитник сказал, что о мечте не нужно говорить, чтобы она сбылась, когда у него спросили о том, мечтает ли он снова примерить на себе футболку «красно-белых».

Также в ходе интервью Денис Глушаков отметил, что на сегодняшний «Спартак» с внутренними и игровыми проблемами больно смотреть.

Денис Глушаков играл за «Спартак» в 2013-2019 годах и был капитаном команды.