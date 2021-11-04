Бывший полузащитник питерского «Зенита» Виктор Трембач в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал игроков московского «Спартака» за склонение голов перед фанатской трибуной.

- Мне непонятна акция, когда после матча с «Ростовом» игроки «Ростова» подошли к трибуне и, опустив головы, стояли, как оплёванные. И слушали, как их поливают грязью вот эти якобы фанаты. Для игроков футбол – это работа, вне зависимости от того, получилось выиграть или не получилось. А такие зрители считают футболистов клоунами. Я бы ни за что не стоял, опустив голову, ни за что. Это был бы позор для меня. На стадионе моя жена, дети, а я бы оправдывался, смотря в землю? Для тех, кто пришёл на трибуны, футбол – это веселье, а для людей, которые играют на поле, это труд, огромный труд. Или «Спартак» что, должен в обязательном порядке всех разрывать? Да он такая же российская команда, как и все другие! Может, и выиграет у «Лестера», но вряд ли.