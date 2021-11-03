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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: У Ракицкого достаточно предложений

03 Ноября 2021 • 22:52 Комментировать (1)

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал «РБ Спорт» о будущем футболиста.

Соглашение с игроком истекает летом 2022 года.

Пока неизвестно, будут ли «сине-бело-голубые» подписывать с футболистом новое соглашение.

Агент уточнил, что пока со стороны «Зенита» не было никакой инициативы.

«Пока он игрок «Зенита». Добавить здесь нечего. Однако предложений хватает», - отметил агент.

32-летний Ракицкий сыграл в составе питерского коллектива 101 поединок, записав в актив 6 голов и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
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