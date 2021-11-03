«Спартак» поздравил Эмери с днём рождения

Сегодня, 3 ноября, рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери празднует юбилей. Специалисту исполнилось 50 лет.

По этому случаю «Спартак» поздравил Эмери, который ранее возглавлял московский клуб. Поздравление было опубликовано в «Твиттере» российской команды.

Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Также специалист работал и в других клубах, таких как «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ». Летом 2020 года Унаи подписал контракт с «Вильярреалом». Под его руководством коллектив выиграл Лигу Европы-2020/21.

Завтра, 4 ноября, «Спартак» в рамках Лиги Европы сразится в гостях с английским «Лестером».