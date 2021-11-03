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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» поздравил Эмери с днём рождения

03 Ноября 2021 • 21:52 Комментировать (3)

Сегодня, 3 ноября, рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери празднует юбилей. Специалисту исполнилось 50 лет.

По этому случаю «Спартак» поздравил Эмери, который ранее возглавлял московский клуб. Поздравление было опубликовано в «Твиттере» российской команды. 

Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Также специалист работал и в других клубах, таких как «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ». Летом 2020 года Унаи подписал контракт с «Вильярреалом». Под его руководством коллектив выиграл Лигу Европы-2020/21.

Завтра, 4 ноября, «Спартак» в рамках Лиги Европы сразится в гостях с английским «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вильярреал Унаи Эмери
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
779
03 Ноября 2021 в 21:59
Вот кому надо было дать время.
Don sangre
03 Ноября 2021 в 22:09
Согласен.
Zenituwka
03 Ноября 2021 в 22:15
Ему не время надо было дать, а возможности. Не в обиду будет сказано, в Спартаке решения принимаются дураками, а тренер, по сути самый последний кого спрашивают. По крайней мере у меня такое складывается ощущение. Эмери уже не раз доказал, если ему давать возможность, то он способен и за короткий срок добиваться результатов.
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