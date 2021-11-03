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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​За Азмуном следил скаут клуба Серии А

03 Ноября 2021 • 17:53 Комментировать

Будущее Сердара Азмуна остаётся предметом обсуждений в футбольных кругах. Действующий контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона, и форвард вполне может отправиться в европейский чемпионат.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, на игре Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» за Сердаром Азмуном следил скаут «Фиорентины». Клуб Серии А сейчас ищет форварда на случай ухода Душана Влаховича.

Напомним, что Сердар Азмун смог забить «Ювентусу» во вторник. «Зенит» при этом проиграл в Турине со счётом 2:4.

Сердара Азмуна специалисты портала transfermarkt оценивают в 25 миллионов евро.

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Зенит Фиорентина Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2022
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