​За Азмуном следил скаут клуба Серии А

Будущее Сердара Азмуна остаётся предметом обсуждений в футбольных кругах. Действующий контракт иранца с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона, и форвард вполне может отправиться в европейский чемпионат.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, на игре Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» за Сердаром Азмуном следил скаут «Фиорентины». Клуб Серии А сейчас ищет форварда на случай ухода Душана Влаховича.

Напомним, что Сердар Азмун смог забить «Ювентусу» во вторник. «Зенит» при этом проиграл в Турине со счётом 2:4.

Сердара Азмуна специалисты портала transfermarkt оценивают в 25 миллионов евро.