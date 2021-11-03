Учитывая потенциальный уход Сердара Азмуна следующим летом, «Зениту» впору задуматься о подписании нападающего. На страничке Transfers24hr в «Твиттере» сообщается о том, что питерцы входят в список клубов, которые проявляют интерес к форварду «Базеля» Артуру Кабралу. В сезоне 2021/2022 23-летний бразилец провёл за швейцарскую команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола.

По данным источника, за Артуром Кабралом также следят немецкий «Байер» и итальянский «Милан».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Артура Кабрала в 15 миллионов евро.

Добавим, что в октябре Артур Кабрал вызывался в сборную Бразилии, правда, на поле не выходил.