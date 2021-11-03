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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зениту» интересен форвард «Базеля», который забил 23 гола в 22 матчах сезона слухи

03 Ноября 2021 • 17:26 Комментировать

Учитывая потенциальный уход Сердара Азмуна следующим летом, «Зениту» впору задуматься о подписании нападающего. На страничке Transfers24hr в «Твиттере» сообщается о том, что питерцы входят в список клубов, которые проявляют интерес к форварду «Базеля» Артуру Кабралу. В сезоне 2021/2022 23-летний бразилец провёл за швейцарскую команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола.

По данным источника, за Артуром Кабралом также следят немецкий «Байер» и итальянский «Милан».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Артура Кабрала в 15 миллионов евро.

Добавим, что в октябре Артур Кабрал вызывался в сборную Бразилии, правда, на поле не выходил.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Зенит Трансферы футбола - лето 2022 Артур Кабрал
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