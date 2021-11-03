Вагнер Лав назвал самый запоминающийся момент в ЦСКА

37-летний футболист Вагнер Лав, который в своё время защищал цвета ЦСКА, ответил на ряд вопросов пресс-службы УЕФА в ходе интервью. Среди прочего, Вагнер назвал самый запоминающийся момент за времена выступлений за московских «армейцев».

Таким моментом Вагнер Лав назвал завоёванный в 2005 году Кубок УЕФА.

«Российский клуб тогда впервые выиграл еврокубок. Для меня это был большой успех в карьере», - высказался Вагнер.

Вспоминая о том триумфе ЦСКА, Вагнер Лав рассказал, как его серьёзно подстегнули празднования фанатов «Спортинга» до матча. Лиссабонцы были уверены, что на родном стадионе их команда обыграет ЦСКА в финале.

«Чем больше наблюдал за этим, тем больше заводился. Это мотивировало меня, и перед игрой я рассказал об этом партнёрам», - рассказал бразилец.

Напомним, ЦСКА обыграл «Спортинг» в Лиссабоне со счётом 3:1. Вагнер Лав забил один из голов москвичей.