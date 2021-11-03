​В Москве не продлят нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в Москве не будут продлеваться. С 8 ноября столица возвращается к рабочим будням, хотя и с некоторыми ограничениями для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Стоит сказать, что это решение никак не повлияет на проведение чемпионата России. Даже в условиях локдауна клубам Премьер-лиги разрешали проводить матчи в столице со зрителями по согласованию с Роспотребнадзором.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Динамо» разрешили провести матч с «Краснодаром» дома, да ещё и со зрителями. Вероятно, такой же подход будет к дерби «Спартака» и «Локомотива».