​Вагнер Лав не ощущает себя легендой российского футбола

Экс-игрок московского ЦСКА Вагнер Лав дал интервью пресс-службе УЕФА. Среди прочего, у бразильца спросили, ощущает ли он статус легенды российского футбола.

«Это почти не заметно», - высказался Вагнер Лав. Форвард вспомнил проведённые в ЦСКА годы, назвав их великолепными и невероятными, а также завоёванные в качестве игрока «армейцев» трофеи.

«Легенда - серьёзный статус в моём понимании, и меня даже несколько удивляет, что меня там [в России] считают легендой», - поделился своими мыслями Вагнер Лав.

Всего за ЦСКА Вагнер Лав провёл во всех соревнованиях 259 матчей. В них бразильский нападающий отметился 124 голами и 53 результативными передачами на партнёров.