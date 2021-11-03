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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Вагнер Лав не ощущает себя легендой российского футбола

03 Ноября 2021 • 13:57 Комментировать (1)

Экс-игрок московского ЦСКА Вагнер Лав дал интервью пресс-службе УЕФА. Среди прочего, у бразильца спросили, ощущает ли он статус легенды российского футбола.

«Это почти не заметно», - высказался Вагнер Лав. Форвард вспомнил проведённые в ЦСКА годы, назвав их великолепными и невероятными, а также завоёванные в качестве игрока «армейцев» трофеи.

«Легенда - серьёзный статус в моём понимании, и меня даже несколько удивляет, что меня там [в России] считают легендой», - поделился своими мыслями Вагнер Лав.

Всего за ЦСКА Вагнер Лав провёл во всех соревнованиях 259 матчей. В них бразильский нападающий отметился 124 голами и 53 результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Ноября 2021 в 14:45
Хорошо что не легендарный русский ))
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