​Министр спорта России высказался о возможных изменениях в календаре соревнований

Олег Матыцин, занимающий должность министра спорта России, высказался по поводу возможных изменений в календаре соревнований в условиях вводимых из-за вспышки коронавируса ограничений.

«Мы делаем всё, чтобы календарь соревнований не нарушался. В регламенты оперативно вносятся корректировки, происходит пересогласование», - рассказал Матыцин представителям СМИ.

Матыцин отметил, что Министерство спорта активно взаимодействует с Роспотребнадзором и организаторами соревнований.

Напомним, что пока неизвестна судьба футбольного матча «Динамо» - «Краснодар», который должен пройти в субботу. РПЛ сообщила, что в настоящий момент рассматриваются разные варианты разрешения ситуации.