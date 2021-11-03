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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Министр спорта России высказался о возможных изменениях в календаре соревнований

03 Ноября 2021 • 13:27 Комментировать

Олег Матыцин, занимающий должность министра спорта России, высказался по поводу возможных изменений в календаре соревнований в условиях вводимых из-за вспышки коронавируса ограничений.

«Мы делаем всё, чтобы календарь соревнований не нарушался. В регламенты оперативно вносятся корректировки, происходит пересогласование», - рассказал Матыцин представителям СМИ.

Матыцин отметил, что Министерство спорта активно взаимодействует с Роспотребнадзором и организаторами соревнований.

Напомним, что пока неизвестна судьба футбольного матча «Динамо» - «Краснодар», который должен пройти в субботу. РПЛ сообщила, что в настоящий момент рассматриваются разные варианты разрешения ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Матыцин
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