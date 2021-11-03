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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Спартака» может продолжить карьеру в немецком гранде

03 Ноября 2021 • 13:03 Комментировать

Шведский форвард Джордан Ларссон, неудачно выступающий в этом сезоне за московский «Спартак», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге, об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 24-летнего скандинавского нападающего проявляет дортмундская «Боруссия». «Шмелей» не смущает низкая результативность игрока в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Ларссон не хочет оставаться в «Спартаке» и планирует сменить команду в январе. Этой ситуацией может воспользоваться «Боруссия».

Контракт шведа с москвичами рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость, по оценке Transfermarkt, оценивается в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Боруссия Дортмунд Джордан Ларссон
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