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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» начал сотрудничество с банком

03 Ноября 2021 • 12:31 Комментировать

«Локомотив» объявил о начале сотрудничества с банковской группой ТКБ. Как сообщается на официальном сайте московского клуба, соглашение рассчитано на четыре сезона. Логотип банка будет красоваться на футболках «железнодорожников», а также на «РЖД Арене».

После тринадцати сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Маркуса Гисдоля отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в Лиге Европы в четверг, 4 ноября. Соперником «железнодорожников» будет турецкий «Галатасарай».

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Локомотив Москва
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