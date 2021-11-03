​«Локомотив» начал сотрудничество с банком

«Локомотив» объявил о начале сотрудничества с банковской группой ТКБ. Как сообщается на официальном сайте московского клуба, соглашение рассчитано на четыре сезона. Логотип банка будет красоваться на футболках «железнодорожников», а также на «РЖД Арене».

После тринадцати сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Маркуса Гисдоля отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в Лиге Европы в четверг, 4 ноября. Соперником «железнодорожников» будет турецкий «Галатасарай».