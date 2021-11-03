Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 327 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На стадион «Краснодара» пускают без вакцинации и справки о перенесённом COVID-19 эксклюзив

03 Ноября 2021 • 11:55 Комментировать
Краснодар
0:1
Крылья Советов
окончен

На стадионе «Краснодара» не выполняются требования, согласно которым на футбольный матч могут прийти только те люди, которые прошли вакцинацию или недавно перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» на условиях анонимности рассказал болельщик, который посещал матч «Краснодар» - «Крылья Советов».

Болельщик рассказал, что они с друзьями попали на стадион, обратившись по номеру телефона к человеку, который пообещал за определённую сумму провести людей на стадион.

Как именно осуществлялся проход на стадион, фанат рассказывать не стал. При этом он отметил, что этому поспособствовала невнимательность стюардов.

- Когда до матча оставалось мало времени, у входа скопилось много людей. Стюарды проверяли лишь наличие QR-кодов, но при этом не проверяли паспорта, чтобы быстрее пропустить людей. Думаю, такое происходит и на других стадионах, - поделился своими мыслями фанат.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
11:25 · Кубок России
Ташуев: «Спартак против «Кубани» – обычная пара, или вы думаете, что подвиги каждый раз совершаться будут?» эксклюзив
11:12 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет судить дерби «Спартак» - «Локомотив»
11:05 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ сделала заявление о ситуации с матчем «Динамо» - «Краснодар»
10:54 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера в октябре
10:17 · Россия. Премьер-лига
​Хабиб и Зеедорф будут создавать футбольные школы фото
02 Ноября
23:15 · Россия. Премьер-лига
Уткин объяснил, почему шейхи хотят купить именно 20% акций «Спартака» 3
22:44 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» надеется провести дома матч с «Краснодаром», несмотря на письмо из Роспотребнадзора 1
22:23 · Россия. Премьер-лига
Матч «Спартак» - «Локомотив» может пройти в Химках 1
20:58 · Кубок России
Алексей Березуцкий - о матче с «Сочи» в Кубке: «Одна из самых сильных пар»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» высказались по поводу информации о возможной продаже доли акций владельцам «Манчестер Сити»
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Названы сроки возвращения Лаксальта на поле
17:27 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» потерял Хендрикса на месяц 2
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Два тренера «Локомотива» сдали сомнительные тесты на COVID-19
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев вспомнил о разговоре с Галицким перед своим уходом из «Краснодара» 1
13:37 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев прокомментировал слухи о влиянии Галицкого на выбор состава «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем