На стадионе «Краснодара» не выполняются требования, согласно которым на футбольный матч могут прийти только те люди, которые прошли вакцинацию или недавно перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» на условиях анонимности рассказал болельщик, который посещал матч «Краснодар» - «Крылья Советов».

Болельщик рассказал, что они с друзьями попали на стадион, обратившись по номеру телефона к человеку, который пообещал за определённую сумму провести людей на стадион.

Как именно осуществлялся проход на стадион, фанат рассказывать не стал. При этом он отметил, что этому поспособствовала невнимательность стюардов.

- Когда до матча оставалось мало времени, у входа скопилось много людей. Стюарды проверяли лишь наличие QR-кодов, но при этом не проверяли паспорта, чтобы быстрее пропустить людей. Думаю, такое происходит и на других стадионах, - поделился своими мыслями фанат.