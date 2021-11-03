​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера в октябре

Пресс-служба Премьер-лиги России объявила о старте голосований, которые определят лучшего футболиста и тренера по итогам октября.

На звание лучшего футболиста Премьер-лиги в октябре претендуют Ярослав Ракицкий, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи»), Гамид Агаларов («Уфа») и Чидера Эджуке (ЦСКА).

Что касается лучшего тренера, то здесь есть тоже пять претендентов. Это Сергей Семак («Зенит»), Маркус Гисдоль («Локомотив»), Владимир Федотов («Сочи»), Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

После тринадцати туров лидером чемпионата России является «Зенит».