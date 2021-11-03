Хабиб Нурмагомедов посредством своей странички в «Инстаграме» проинформировал общественность о запуске проекта Seedorf Khabib Perfomance Club. Нетрудно догадаться, что партнёром известного российского бойца стал экс-игрок «Милана» Кларенс Зеедорф.

Хабиб написал, что совместно с Зеедорфом они будут создавать футбольные школы по всему земному шару. Речь идёт о школах, где футбол будет комбинироваться со смешанными единоборствами. Цель проекта – развитие и поддержка молодёжи.

Стоит сказать, что Хабиб Нурмагомедов общается со многими известными личностями из футбольного мира.