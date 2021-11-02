​В «Спартаке» высказались по поводу информации о возможной продаже доли акций владельцам «Манчестер Сити»

Во вторник вечером появилась информация о том, что компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и рядом других клубов по всему земному шару, может выкупить долю акций «Спартака». Эту информацию прокомментировал Кирилл Клейменов, который входит в состав совета директоров московского клуба.

По словам Клейменова для sport24, он ничего не знает о возможной продаже доли акций владельцам «Манчестер Сити». Клейменов посоветовал обратиться к тем людям, которые разместили эту информацию.

«Спартак» на текущий момент занимает только девятое место в турнирной таблице чемпионата России.