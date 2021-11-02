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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Владельцы «Манчестер Сити» могут купить долю в «Спартаке»

02 Ноября 2021 • 18:51 Комментировать (3)

Компания City Football Group, владеющая целым рядом футбольных клубов по всему миру, может купить долю в «Спартаке». Как сообщает популярный телеграм-канала Baza, речь идёт о потенциальной покупке приблизительно 20% акций.

По данным источника, в настоящее время в Москве находятся три представителя компании. Они посетили последний матч «Спартака» против «Ростова», посмотрели клубную базу и офисы, а также провели ряд встреч с представителями руководства московского клуба.

Для City Football Group покупка доли в «Спартаке» означала бы выход на новый рынок.

Отмечается, что в случае успешного закрытия сделки «Спартак» не будет менять название.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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Комментарии (3)
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Dimonorunov
02 Ноября 2021 в 19:33
Клубы и раньше выкупали доли,примеров много
Redwhite1959
02 Ноября 2021 в 19:13
Говорят, что если звёзды падают с неба, то это кому-нибудь нужно! У меня вопрос сразу возник - а на хрена Сити нужен "Спартак" даже 20%-ный? И о каких новых рынках идёт речь? Будут покупать звёзд первой величины что ли? В общем - ИМХО - очередная "утка" чтобы народ поразвлечь! С Федуном НИКТО на Западе связываться не захочет! Как впрочем и с остальными доморощенными функционерами. Я больше поверил новости про сына Абрамовича, который заинтересовался "Спартаком". И то это оказалось выдумкой. А здесь и подавно!
Don sangre
02 Ноября 2021 в 19:02
Гм любопытно... Если это не слухи у одной старухи)))20 % неплохой кусочек такой. А название клуба это бренд. Переменуй любой клуб - кто ж за него болеть будет!
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