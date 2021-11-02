​Владельцы «Манчестер Сити» могут купить долю в «Спартаке»

Компания City Football Group, владеющая целым рядом футбольных клубов по всему миру, может купить долю в «Спартаке». Как сообщает популярный телеграм-канала Baza, речь идёт о потенциальной покупке приблизительно 20% акций.

По данным источника, в настоящее время в Москве находятся три представителя компании. Они посетили последний матч «Спартака» против «Ростова», посмотрели клубную базу и офисы, а также провели ряд встреч с представителями руководства московского клуба.

Для City Football Group покупка доли в «Спартаке» означала бы выход на новый рынок.

Отмечается, что в случае успешного закрытия сделки «Спартак» не будет менять название.