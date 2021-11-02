​Названы сроки возвращения Лаксальта на поле

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в сентябре получил достаточно серьёзную травму. С тех пор уругваец пропустил уже восемь матчей московской команды.

Агент Ласкальта Ариэль Красоуски рассказал sport24, что Диего Лаксальт сможет играть примерно через пятнадцать дней. Таким образом, увидеть уругвайского футболиста на поле можно будет после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

В сезоне 2021/2022 Диего Лаксальт провёл за «Динамо» семь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

После тринадцати туров «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.