​«Спартак» потерял Хендрикса на месяц

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что хавбек Йоррит Хендрикс снова угодил в лазарет. У 26-летнего голландского полузащитника было выявлено воспаление ахиллова сухожилия. Чтобы восстановиться, Хендриксу понадобится примерно месяц.

В сезоне 2021/2022 Йоррит Хендрикс провёл за «Спартак» 9 матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями голландский хавбек не отмечался.

После тринадцати туров «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч «красно-белые» проведут в Лиге Европы 4 ноября против «Лестера» на поле соперника.