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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» потерял Хендрикса на месяц

02 Ноября 2021 • 17:27 Комментировать (2)

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что хавбек Йоррит Хендрикс снова угодил в лазарет. У 26-летнего голландского полузащитника было выявлено воспаление ахиллова сухожилия. Чтобы восстановиться, Хендриксу понадобится примерно месяц.

В сезоне 2021/2022 Йоррит Хендрикс провёл за «Спартак» 9 матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями голландский хавбек не отмечался.

После тринадцати туров «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч «красно-белые» проведут в Лиге Европы 4 ноября против «Лестера» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Йоррит Хендрикс
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Diman777
02 Ноября 2021 в 19:08
Лучше бы потеряли его где нить на вокзале в европе и что бы там он и остался
Don sangre
02 Ноября 2021 в 18:46
Баласт такой же как Айртон и Ларсон.
Игрок не уровня Спартака.., хотя.,
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