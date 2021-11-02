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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Два тренера «Локомотива» сдали сомнительные тесты на COVID-19

02 Ноября 2021 • 14:46 Комментировать

«Локомотив» пресса снова связывает с возможными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным «Спорт-Экспресса», сомнительные тесты на COVID-19 сдали два представителя тренерского штаба «железнодорожников». Имена этих специалистов не называются.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в четверг, 4 ноября в Лиге Европы. Команда Маркуса Гисдоля сыграет против «Галатасарая» на поле соперника.

Если говорить о чемпионате России, то «Локомотив» после тринадцати туров располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «железнодорожники» отстают на пять очков.

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Локомотив Москва
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