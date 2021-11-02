​Мусаев вспомнил о разговоре с Галицким перед своим уходом из «Краснодара»

В начале апреля текущего года «Краснодар» проиграл дома «Ахмату» со счётом 0:5. После этой игры Мурад Мусаев покинул должность главного тренера «быков».

В новом выпуске программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube Мусаев вспомнил о своём разговоре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким перед уходом.

«Галицкий не хотел, чтобы я уходил. Он настаивал, говорил: «Нет, ты не должен уходить, мы вместе комплектовали команду, и будет неправильно, если ты один сейчас уйдёшь». Я сказал, что у текущей команды истёк срок, и нужно что-то менять. Сказал, что уже не могу терпеть одно поражение за другим, поэтому принимаю такое решение. Он все равно настаивал на том, чтобы я остался. Он до последнего переубеждал», - сказал Мусаев.