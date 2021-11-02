​Даниил Уткин рассказал, почему ушёл из «Краснодара»

Хавбек Даниил Уткин минувшим летом покинул «Краснодар» и отправился в аренду в «Ахмат». 22-летний футболист рассказал о том, почему он решился на этот переход.

По словам Уткина, он покинул «Краснодар» из-за того, что хотел получать больше игрового времени. Футболист сообщил, что в своё время после одного из поражений у него состоялся разговор с Мурадом Мусаевым, после которого он стал реже появляться на поле.

«У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение, но факт остаётся фактом», - высказался Уткин для sport24, не став раскрывать детали беседы с экс-тренером «быков».

В сезоне 2021/2022 Даниил Уткин провёл за «Краснодар» 13 матчей и забил 4 гола.